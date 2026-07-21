Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de mono africano en una zona remota del centro-este de la República Democrática del Congo.

La especie fue denominada Colobus congoensis y habita en la región ubicada entre los ríos Lomami y Congo, también conocido como Lualaba. Se trata de un animal poco conocido incluso por algunas comunidades cercanas, que lo llaman “Likweli”.

El mono se caracteriza por tener el rostro negro y una mancha de color crema anaranjado alrededor de la boca, el labio superior y parte de la nariz. Esta particular combinación genera una apariencia similar a una máscara.

Los investigadores determinaron que Colobus congoensis está relacionado con Colobus satanas, otra especie de mono africano. Sin embargo, ambas poblaciones se encuentran separadas por más de 1.200 kilómetros.

Además de las diferencias geográficas, la nueva especie presenta un tamaño corporal menor y características particulares en la coloración de su rostro.

El hallazgo fue realizado por especialistas de universidades y organizaciones de Estados Unidos, junto con investigadores de la Fundación Lukuru, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

Los científicos propusieron que la especie sea incorporada a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza bajo la categoría “en peligro”.

La recomendación se basa en su reducida área de distribución, el bajo número estimado de ejemplares y las amenazas vinculadas con la caza y la transformación de su ambiente natural.

También solicitaron reforzar la protección del Parque Nacional de Lomami, donde se concentra gran parte de la población conocida de esta especie.

Los investigadores señalaron que la participación de las comunidades locales será fundamental para evitar su caza y garantizar su conservación.

El descubrimiento representa un avance para el conocimiento de la biodiversidad africana y vuelve a poner en discusión la necesidad de proteger los ecosistemas donde todavía viven especies poco estudiadas.