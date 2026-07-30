Personal del Comando Radioeléctrico recuperó una motocicleta que había sido sustraída frente a un local de comidas ubicado en Runciman al 60, en Venado Tuerto.

Por el hecho, la Policía aprehendió a un joven de 18 años y demoró a un adolescente de 14, quienes quedaron involucrados en una causa por robo calificado en grado de tentativa.

Según la información policial, la Honda Biz fue sustraída durante un corte momentáneo de energía eléctrica. Tras recibir una denuncia a través del 911, los agentes iniciaron la búsqueda y encontraron el vehículo abandonado a pocas cuadras del comercio.

Posteriormente, con imágenes aportadas por las cámaras del Centro de Monitoreo, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores y concretaron su aprehensión.

La Fiscalía Penal Juvenil dispuso que el adolescente fuera notificado de la causa y entregado a sus progenitores. En tanto, el joven de 18 años fue notificado por el mismo delito y quedó detenido por orden de la Fiscalía de turno.