Venado Tuerto: prisión preventiva por presunta venta de drogas

Dos personas quedaron en prisión preventiva en Venado Tuerto en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas.

Los imputados son Luciano Gabriel V., de 26 años, y Georgina Ayelén F., de 30. La audiencia se realizó el martes 28 de julio y estuvo encabezada por el fiscal Luis Lagioia. Ambos fueron asistidos por la defensora pública María Cecilia Tosco.

La Justicia ordenó que continúen privados de su libertad bajo prisión preventiva ordinaria. La medida podrá ser revisada a pedido de las partes una vez transcurridos 30 días.

DOS ALLANAMIENTOS EN VENADO TUERTO

Los procedimientos fueron realizados el viernes 24 de julio, alrededor de las 18, por personal de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda de calle Santa Cruz, vinculada a Luciano Gabriel V.

De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar fueron secuestrados un envoltorio con seis gramos de cocaína, 48 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y una libreta con diferentes anotaciones.

Los investigadores también analizaron tareas de vigilancia realizadas durante junio y julio. Según la hipótesis fiscal, en las inmediaciones de la vivienda se habrían observado movimientos compatibles con la venta de estupefacientes.

COCAÍNA FRACCIONADA EN SIETE ENVOLTORIOS

El segundo procedimiento se desarrolló en un domicilio de calle San Luis, relacionado con Georgina Ayelén F.

En esa vivienda, los agentes encontraron 4,27 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios y un teléfono celular con dos chips.

La Fiscalía indicó que cuatro días antes del allanamiento se habían realizado tareas investigativas en la zona. Durante esas actuaciones también se habrían registrado movimientos considerados compatibles con la comercialización de drogas.

El fraccionamiento de la sustancia y la información obtenida durante la investigación fueron presentados por el Ministerio Público de la Acusación para sostener que la cocaína presuntamente estaba destinada a la venta.

IMPUTACIÓN Y MEDIDA CAUTELAR

Los dos investigados fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La acusación se encuentra en una etapa inicial y deberá ser analizada durante el avance del proceso judicial. Hasta que exista una sentencia firme, ambos deben ser considerados inocentes.