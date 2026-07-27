La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, respaldó este lunes 27 de julio el programa económico del Gobierno argentino y aseguró que, si el país mantiene el rumbo actual, no necesitará financiamiento adicional del organismo para afrontar sus próximos vencimientos.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía, luego de reunirse con el titular de la cartera, Luis Caputo, y su equipo.

Georgieva destacó el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio de las cuentas públicas y consideró que la consolidación del superávit fiscal será fundamental para sostener la confianza interna y externa.

También se mostró conforme con el desempeño del Banco Central y sostuvo que la entidad continuará acumulando reservas, lo que permitiría al país cumplir con sus compromisos de deuda.

La titular del FMI reconoció que el proceso de transformación económica es complejo y exigente, pero afirmó que sus beneficios podrían extenderse al conjunto de la población si el Gobierno persevera en el programa.

En ese marco, señaló que la baja de la inflación representa un alivio especialmente importante para los sectores de menores ingresos. Además, aseguró que la pobreza se redujo “del 50 al 20 por ciento”, aunque durante la conferencia no se detallaron las estadísticas utilizadas para sostener esa afirmación.

Georgieva también admitió que el crecimiento económico todavía debe alcanzar a todos los sectores y expresó preocupación por el aumento de la informalidad laboral. Según indicó, uno de los principales desafíos será generar incentivos que permitan mejorar la calidad del empleo.

Consultada sobre la posible incertidumbre que podría generar el proceso electoral presidencial de 2027, la funcionaria respondió que “los riesgos siempre están allí y deben gestionarse”. En ese sentido, insistió en que la disciplina fiscal será clave para mantener la estabilidad.

Luego de la reunión con Caputo, Georgieva tenía previsto encontrarse con Milei y miembros del gabinete nacional. También participaría de un conversatorio con estudiantes universitarios en el Palacio Libertad y de una cena privada con empresarios y representantes de distintos sectores.

La agenda continuará el martes en Vaca Muerta, donde mantendrá un encuentro con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La evolución del programa acordado con el FMI tiene impacto directo en variables nacionales como la inflación, el empleo, el valor del dólar y la actividad económica, aspectos que también condicionan la producción y el consumo en el sur de Santa Fe.