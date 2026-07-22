Di Gregorio recorrió proyectos científicos, inclusivos y ambientales en Villa Cañás

La senadora provincial visitó la ciudad junto al intendente Norberto Gizzi. La agenda incluyó un encuentro con el investigador Fernán Gizzi y recorridas por el Taller Protegido Ilusiones y el futuro vivero municipal.
Villa Cañás22/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La senadora provincial Leticia Di Gregorio visitó Villa Cañás y, acompañada por el intendente Norberto Gizzi y funcionarios municipales, recorrió diferentes espacios y proyectos que se desarrollan en la ciudad.

La primera actividad fue un encuentro con Fernán Gizzi, licenciado en Biotecnología y oriundo de Villa Cañás, quien durante 2025 fue reconocido como uno de los diez jóvenes más destacados de la provincia de Santa Fe por su trabajo de investigación.WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.03.44

El profesional también participó recientemente del Excellentium 2026, realizado en Lyon, Francia, donde representó a la Argentina. La Cumbre Internacional de Liderazgo Intergeneracional, organizada por Global Biotech Revolution, reunió a 100 participantes vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas de liderazgo a jóvenes profesionales que trabajan en el campo de la biotecnología y la atención médica.WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.03.00

Durante la jornada, las autoridades también visitaron el Taller Municipal Protegido “Ilusiones”, donde conocieron el nuevo espacio destinado a la venta al público de los productos elaborados por sus integrantes.

La incorporación de este sector busca facilitar la comercialización de las producciones y ampliar las oportunidades laborales de quienes participan diariamente de las actividades del taller.

La agenda continuó en el predio donde funcionará el futuro vivero municipal. El proyecto permitirá producir árboles y otras especies destinadas a la forestación de plazas, calles y espacios públicos de Villa Cañás.WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.02.59 (1)

Desde el municipio señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer el cuidado ambiental y avanzar con una planificación sustentable del arbolado urbano.WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.02.59

La recorrida formó parte de las acciones conjuntas entre el Senado provincial y el Gobierno municipal para acompañar proyectos vinculados con la investigación, la inclusión social y el desarrollo ambiental.

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