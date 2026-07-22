La senadora provincial Leticia Di Gregorio visitó Villa Cañás y, acompañada por el intendente Norberto Gizzi y funcionarios municipales, recorrió diferentes espacios y proyectos que se desarrollan en la ciudad.

La primera actividad fue un encuentro con Fernán Gizzi, licenciado en Biotecnología y oriundo de Villa Cañás, quien durante 2025 fue reconocido como uno de los diez jóvenes más destacados de la provincia de Santa Fe por su trabajo de investigación.

El profesional también participó recientemente del Excellentium 2026, realizado en Lyon, Francia, donde representó a la Argentina. La Cumbre Internacional de Liderazgo Intergeneracional, organizada por Global Biotech Revolution, reunió a 100 participantes vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas de liderazgo a jóvenes profesionales que trabajan en el campo de la biotecnología y la atención médica.

Durante la jornada, las autoridades también visitaron el Taller Municipal Protegido “Ilusiones”, donde conocieron el nuevo espacio destinado a la venta al público de los productos elaborados por sus integrantes.

La incorporación de este sector busca facilitar la comercialización de las producciones y ampliar las oportunidades laborales de quienes participan diariamente de las actividades del taller.

La agenda continuó en el predio donde funcionará el futuro vivero municipal. El proyecto permitirá producir árboles y otras especies destinadas a la forestación de plazas, calles y espacios públicos de Villa Cañás.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer el cuidado ambiental y avanzar con una planificación sustentable del arbolado urbano.

La recorrida formó parte de las acciones conjuntas entre el Senado provincial y el Gobierno municipal para acompañar proyectos vinculados con la investigación, la inclusión social y el desarrollo ambiental.