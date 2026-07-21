La fiscal Luciana Del Grecco presentó la requisitoria de acusación contra un hombre de 31 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Teodelina, acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja en Villa Cañás.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó que sea condenado a 18 años de prisión de cumplimiento efectivo. La presentación permitirá que la causa avance hacia la instancia de juicio oral.

Según la acusación fiscal, los hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades entre 2020 y 2024, período en el que la víctima tenía entre 8 y 12 años.

Los episodios habrían ocurrido en la vivienda familiar de Villa Cañás, donde el imputado convivía con la niña y su madre. De acuerdo con la investigación, el acusado habría aprovechado momentos en los que la mujer no se encontraba en el domicilio.

La Fiscalía le atribuyó conductas de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Ambos delitos fueron agravados por la convivencia con una víctima menor de edad y por la condición del imputado como encargado de su cuidado.

Cómo se conoció el caso

La investigación comenzó luego de que una docente de la escuela a la que asistía la niña realizara la denuncia.

Según consta en la acusación, la víctima se acercó a la educadora después de una charla sobre bullying y ciberbullying desarrollada en el establecimiento y le relató la situación que atravesaba.

En esa conversación, la menor también habría manifestado que anteriormente le había contado lo ocurrido a su madre, pero que no había sido creída.

La causa fue calificada como abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia y por la guarda, en concurso real.

Con la presentación de la requisitoria, la Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y solicitar una condena de 18 años de prisión. La responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por el tribunal que intervenga en el debate oral.