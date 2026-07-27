Boca comenzó el Torneo Clausura con una dura derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza. Tras el encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena realizó una fuerte autocrítica y asumió la responsabilidad por el resultado.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico expresó su preocupación por la falta de profundidad ofensiva y por las dificultades que tuvo el equipo para generar situaciones claras de peligro.

“Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aun así no les íbamos a poder entrar nunca”, afirmó Arruabarrena.

El entrenador también cuestionó la falta de reacción del conjunto xeneize cuando el partido comenzó a complicarse.

“No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa”, señaló.

Pese a las críticas hacia el rendimiento colectivo, Arruabarrena evitó trasladar toda la responsabilidad a los futbolistas y se hizo cargo de la derrota.

“Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos”, sostuvo.

El partido ante Riestra fue el tercero del “Vasco” desde su regreso al banco de Boca. En sus dos presentaciones anteriores había conseguido victorias frente a Sarmiento, por la Copa Argentina, y ante O’Higgins de Chile, por la Copa Sudamericana.

Precisamente, el equipo chileno volverá a ser su rival este jueves, en un encuentro decisivo por el certamen continental. Arruabarrena pidió una rápida recuperación anímica para que la derrota sufrida en el torneo local no afecte el próximo compromiso.

“Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota”, reconoció.

Por otra parte, el entrenador admitió que la dirigencia trabaja en la incorporación de un delantero central, ante la lesión del paraguayo Adam Bareiro.