La Escuela Superior de Comercio “José Ingenieros” de San Gregorio avanza con una nueva etapa de obras destinadas a mejorar las condiciones del edificio y resolver los problemas de filtraciones de agua.

Los trabajos se concentran en la colocación de un sobretecho de chapa en una de las alas del establecimiento. La intervención busca proteger la estructura y evitar nuevos ingresos de agua durante los días de lluvia.

Para completar esta primera etapa se destinaron $5.482.482 provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). El monto contempla la compra de los materiales y la contratación de la mano de obra necesaria.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto con la rectora de la institución, Diana Rimoldi. Además, permitirá continuar las mejoras que habían comenzado anteriormente a través del Programa FANI del Gobierno de Santa Fe.

Desde la Comuna de San Gregorio señalaron que las tareas forman parte del plan de mejoras edilicias de la escuela. Por el momento, no se informaron los plazos previstos para la finalización de los trabajos ni las características de las próximas etapas.