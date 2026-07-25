La oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Firmat comenzó a atender en su nueva sede de barrio La Patria, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Ezequiel Zurita.

Las dependencias fueron instaladas en el edificio donde anteriormente funcionaba la biblioteca del barrio. El lugar fue acondicionado para ofrecer mejores condiciones de atención a los vecinos de Firmat y de otras localidades de la región que realizan trámites ante el organismo nacional.

La secretaria de Gobierno municipal, Betiana Pellegrini, recorrió las instalaciones y dialogó con autoridades, trabajadores y personas que se encontraban realizando gestiones en la nueva oficina.

Según informó el Municipio, el traslado fue impulsado para garantizar que ANSES mantuviera su atención presencial en la ciudad. Para concretarlo, la administración encabezada por el intendente Leonel Maximino cedió el inmueble y destinó fondos municipales a las tareas necesarias para adecuar las instalaciones.

El Gobierno local también colaboró con el traslado del mobiliario y de los elementos de trabajo, con el objetivo de que las actividades pudieran retomarse en el menor tiempo posible.

Como parte de la reorganización, la Biblioteca de barrio La Patria fue trasladada a otro espacio. De esta manera, el edificio que ocupaba anteriormente quedó disponible para el funcionamiento de la dependencia nacional.

Desde la Municipalidad señalaron que la nueva sede permitirá brindar una atención más cómoda y adecuada. No obstante, en la información difundida no se detallaron cambios en los horarios, los turnos o las prestaciones disponibles.

La continuidad de la oficina resulta importante para Firmat y la región, ya que permite realizar consultas y trámites vinculados con jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones sin necesidad de trasladarse a ciudades más alejadas.