El Gobierno de Santa Fe oficializó la asignación de $150 millones para fortalecer las tareas de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el territorio provincial.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 1494, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los fondos serán administrados por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, encabezada por Marcos Escajadillo.

Según indica la normativa, el dinero estará destinado a cubrir los gastos que demanden las acciones de planificación, prevención y preparación ante eventuales emergencias climáticas.

El objetivo es garantizar que la Provincia cuente con recursos estratégicos disponibles para asistir a las localidades afectadas, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales.

Cómo se distribuirán los fondos

Del total asignado, $70 millones serán utilizados para gastos de consumo, como la adquisición de insumos y elementos necesarios para los operativos.

Los otros $80 millones se destinarán a servicios no personales, una categoría que puede incluir contrataciones, tareas logísticas, alquileres de equipamiento y otros servicios vinculados con la respuesta ante emergencias.

El decreto señala que la partida especial será administrada directamente por la Secretaría de Protección Civil y posteriormente deberá rendirse la utilización de los recursos.

Seguimiento de lluvias y crecidas

Las medidas fueron presentadas durante una reunión del Consejo Económico y Social realizada en Rosario. Allí, funcionarios provinciales explicaron cómo se realiza el seguimiento de los pronósticos y qué escenarios se analizan ante posibles lluvias abundantes y crecidas de ríos.

La atención está puesta especialmente en el sistema del río Paraná y en el período comprendido entre octubre y diciembre, cuando podría registrarse una mayor intensidad del fenómeno climático.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Fabián Bastía; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.

Coordinación con entidades

Durante la reunión, representantes de cámaras empresariales, mutuales, entidades religiosas y organizaciones sociales manifestaron su disposición a colaborar ante eventuales emergencias.

Entre las propuestas, la Cámara Argentina de la Construcción ofreció elaborar un relevamiento de las máquinas disponibles en diferentes puntos de la provincia.

Ese registro permitiría conocer rápidamente dónde se encuentran motoniveladoras, palas mecánicas y otros equipos pesados que podrían ser utilizados para despejar caminos, reforzar defensas o asistir a localidades afectadas.

La Provincia también repasó las obras hídricas terminadas, los trabajos que se encuentran en ejecución y las alternativas previstas para responder ante distintos niveles de lluvias o desbordes.

Impacto para el sur santafesino

Las acciones preventivas también resultan relevantes para las localidades del departamento General López, donde los municipios y comunas vienen realizando tareas de limpieza de desagües, mantenimiento de canales y acondicionamiento de caminos rurales.

La coordinación entre la Provincia, los gobiernos locales y las entidades será fundamental para reducir el impacto de posibles tormentas intensas y anegamientos.