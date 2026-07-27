Un hombre perdió la vida este lunes por la mañana como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de María Teresa.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 en un inmueble ubicado en la zona de las calles Pedro Loreto y Dimas Meréndez. Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, el fuego ya se encontraba generalizado.

El jefe del cuerpo de Bomberos de María Teresa, Danilo Godoy, explicó en declaraciones radiales que el personal evacuó preventivamente a una vecina de la casa lindante y comenzó a trabajar para controlar las llamas.

Una vez que la temperatura descendió y estuvieron dadas las condiciones de seguridad, los bomberos ingresaron a la vivienda para realizar una inspección. Durante el procedimiento encontraron al morador en el baño.

La víctima fue retirada del inmueble y trasladada al hospital de la localidad, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Godoy señaló además que ninguno de los integrantes del cuerpo activo sufrió heridas ni complicaciones durante el operativo.

Hasta el momento no fueron informadas oficialmente las causas que provocaron el incendio.