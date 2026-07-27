Una encuesta nacional reveló que el rechazo a la continuidad de Javier Milei supera, por una diferencia leve, al denominado voto antiperonista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El relevamiento fue realizado por la consultora Proyección entre el 1 y el 10 de julio, sobre 1.817 casos de todo el país. El estudio tiene un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales.

Según los resultados, el 40,1% de las personas consultadas afirmó que estaría dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia para impedir que Milei continúe como presidente. Dentro de ese grupo, el 24% dijo estar “muy de acuerdo” y el 16,1%, “de acuerdo”.

En sentido contrario, el 37,5% aseguró que podría respaldar a un candidato que no le agrade para evitar el regreso del peronismo al Gobierno. El 20,8% se manifestó “muy de acuerdo” con esa posibilidad y el 16,7%, “de acuerdo”.

La diferencia entre ambos indicadores es de 2,6 puntos porcentuales. El resultado muestra una leve ventaja del voto contrario al actual Gobierno sobre el tradicional rechazo al peronismo, aunque dentro de un escenario de fuerte división política.

Más adhesión al cambio de gobierno

La encuesta también consultó sobre la continuidad de la actual administración. El 20,3% expresó que desea que continúe el Gobierno sin cambios importantes, mientras que el 19,1% apoyaría la continuidad de Milei, pero con modificaciones en el equipo y en las políticas implementadas.

En conjunto, las alternativas vinculadas con la continuidad alcanzaron el 39,4%.

Por otro lado, el 37,8% se inclinó por un nuevo gobierno perteneciente a un espacio cercano al peronismo. Otro 13,7% prefirió una alternativa opositora no peronista.

De esta manera, las opciones favorables a un cambio de administración reunieron el 51,5%. El 9,1% restante respondió que todavía no sabe qué alternativa elegiría.

Un amplio sector no se identifica ideológicamente

En cuanto a la posición ideológica, el 17% se definió de derecha y el 9,3% de centroderecha, sumando un 26,3%.

La izquierda reunió el 7,7% y la centroizquierda el 11,1%, con un total del 18,8%. Además, el 12,4% se ubicó en el centro.

El dato más destacado fue que el 42,5% afirmó no sentirse representado por ninguna de esas categorías.

Los números forman parte de un escenario electoral todavía abierto. El mismo estudio había mostrado anteriormente una situación de paridad técnica entre Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof ante un eventual balotaje.

Para los habitantes del sur santafesino, el relevamiento permite observar las tendencias nacionales que podrían condicionar la conformación de alianzas, candidaturas y estrategias electorales durante los próximos meses.