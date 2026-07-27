Brasil convocó al embajador argentino por las críticas de Milei a Lula

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedir explicaciones y expresar su rechazo por las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La decisión fue adoptada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, después de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal realizada el sábado 25 de julio en San Pablo, donde fue oficializada la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que Vieira convocó al diplomático argentino para transmitirle el repudio del Gobierno brasileño por las expresiones pronunciadas por Milei dentro del territorio del país vecino.

Durante su discurso, el mandatario argentino cuestionó duramente a Lula y sostuvo que Brasil enfrenta el denominado “riesgo Lula”. También respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales brasileñas previstas para octubre de 2026.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei, quien convocó a los votantes brasileños a elegir pensando en las futuras generaciones.

El presidente argentino también criticó a Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, después de que la Justicia brasileña rechazara su pedido para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

Como parte de la respuesta diplomática, Brasil llamó además a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La medida fue tomada después de que Vieira analizara la situación con Lula y representa una señal de mayor tensión entre ambos gobiernos.

Milei también aseguró en una entrevista que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina. Hasta el momento, esa acusación no fue acompañada por documentación o pruebas públicas y debe ser considerada una declaración del mandatario argentino, no un hecho confirmado.

La relación entre Milei y Lula se mantiene atravesada por diferencias políticas e ideológicas. Pese a esas tensiones, Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de la Argentina: durante junio de 2026 encabezó el intercambio comercial del país, según datos oficiales del Indec.

La situación también resulta relevante para Santa Fe y el sur provincial por la relación comercial y productiva con Brasil. El país vecino se encuentra entre los principales destinos de las exportaciones santafesinas y es el principal comprador externo de productos lácteos argentinos.