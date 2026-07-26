El presidente Javier Milei encabezará este domingo la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, en una jornada marcada por la expectativa del sector agropecuario ante posibles definiciones del Gobierno nacional.

La ceremonia está prevista para las 11, luego de la apertura del predio. El programa contempla el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la interpretación del Himno Nacional y los discursos del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y del jefe de Estado.

La muestra, que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires, comenzó el 16 de julio y finalizará este domingo. La edición coincide además con la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

Según la información difundida previamente, Milei estará acompañado por integrantes del Gabinete nacional, autoridades porteñas y gobernadores. Luego de los discursos se realizará el tradicional desfile de grandes campeones y maquinaria agrícola.

El acto genera especial interés entre los productores debido a los reclamos que mantiene el sector. Entre los principales pedidos aparecen una nueva reducción de los derechos de exportación, mejoras en infraestructura y mayores posibilidades de acceso al crédito.

En los días previos circuló la versión de que el Gobierno podría avanzar desde 2027 con una reducción gradual de las retenciones aplicadas a la carne vacuna. Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado antes del acto que no debían esperarse anuncios particulares, ya que las principales medidas para la actividad fueron comunicadas anteriormente. Por ese motivo, entre los representantes del campo predomina la cautela.

La presentación presidencial se produce luego de una campaña agrícola 2025/26 que, de acuerdo con las estimaciones citadas por la agencia, alcanzó una producción de 163 millones de toneladas de granos. El resultado estuvo acompañado por mejores rendimientos, condiciones climáticas favorables y una mayor incorporación de tecnología.

La evolución de las retenciones tiene impacto directo en Santa Fe, una de las principales provincias agroindustriales del país. Las definiciones nacionales son seguidas con atención por productores, transportistas, contratistas y empresas vinculadas a la cadena productiva del sur provincial.

La edición también tuvo entre sus momentos destacados la elección de Rip, un toro de la raza Angus cuyo nombre está inspirado en la serie Yellowstone, como Gran Campeón Macho de Palermo.

La inauguración se realizará esta vez un domingo y no un sábado, como ocurre tradicionalmente. El cambio fue solicitado por el Gobierno nacional debido a la agenda internacional del Presidente.