Daniel Vítolo, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), aseguró que las investigaciones sobre el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino comenzaron luego de que el organismo detectara movimientos por más de US$500 millones que, según afirmó, no fueron explicados adecuadamente en los balances.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que durante su gestión encontraron inconsistencias por US$111 millones en las cuentas de la AFA y cerca de US$400 millones adicionales relacionados con la Superliga, una asociación civil vinculada con la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

“Cuando le pedimos a la AFA que aclarara inconsistencias durante diez años, detectamos que había un conjunto de US$111 millones no explicados en cuentas de la entidad y cerca de US$400 millones no explicados en la Superliga”, declaró Vítolo.

Los montos mencionados corresponden a la versión ofrecida por el ex titular de la IGJ y no representan, hasta el momento, una determinación judicial sobre la existencia de delitos ni sobre el destino final del dinero.

Vítolo comparó el origen de las averiguaciones con el llamado “Fifagate”, al señalar que aquel caso también comenzó a partir de inconsistencias detectadas en documentación contable.

Además, afirmó que en 2024 se identificó otro movimiento por US$15 millones relacionado con partidos disputados por la Selección argentina. Según explicó, US$8 millones figuraban como cobrados y los otros US$7 millones aparecían como una deuda pendiente.

“Cuando fuimos a preguntar no nos respondieron”, sostuvo. También indicó que esas operaciones eran administradas mediante TourProdEnter, una empresa radicada en Miami vinculada con la gestión de contratos comerciales internacionales de la AFA.

Reportes periodísticos señalan que autoridades estadounidenses analizan movimientos realizados mediante cuentas bancarias de ese país y el papel que tuvo TourProdEnter como agente comercial. Sin embargo, hasta ahora no se anunciaron cargos penales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no confirmó públicamente la existencia de una investigación criminal formal.

Como antecedente, la AFA difundió en diciembre de 2025 un comunicado en el que defendió la legalidad de su relación comercial con TourProdEnter y aseguró que una acción promovida en Florida había sido rechazada y archivada. Esa posición corresponde a aquel proceso y no implica una resolución sobre las averiguaciones difundidas recientemente.

Vítolo también vinculó su desplazamiento de la IGJ con el conflicto alrededor de la AFA. Aseguró que el Gobierno nacional inicialmente le había comunicado que continuaría en el cargo, pero que finalmente fue reemplazado luego de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Mahiques asumió oficialmente como ministro de Justicia el 5 de marzo de 2026, mientras que Alejandro Horacio Ramírez fue designado posteriormente al frente de la IGJ.

La evolución del caso podría tener consecuencias institucionales para el fútbol argentino, incluidas las ligas y clubes del interior vinculados con la estructura de la AFA. Por el momento, las cifras difundidas forman parte de las declaraciones de Vítolo y deberán ser respaldadas o descartadas por las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes.