Las cuentas públicas de Santa Fe quedaron en el centro de la discusión política y económica luego de conocerse que la Provincia acumuló un déficit cercano a los $595.000 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

De acuerdo con los datos disponibles, entre enero y mayo los ingresos totales alcanzaron aproximadamente los $5,56 billones, mientras que los gastos superaron los $6,15 billones. El resultado negativo equivale a cerca del 10% de los recursos percibidos durante el período.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el déficit no responde a un desequilibrio en el funcionamiento cotidiano del Estado. La explicación oficial es que los recursos corrientes continúan cubriendo los gastos corrientes y que el resultado financiero negativo está relacionado con el uso de créditos y fondos obtenidos para sostener la inversión pública.

Según la administración de Maximiliano Pullaro, entre enero y mayo se destinaron más de $713.000 millones a obras, maquinarias y otros gastos de capital. El monto representó un crecimiento interanual superior al 70% y fue financiado, en gran parte, mediante créditos y otras fuentes externas.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que la Provincia mantiene un equilibrio operativo y defendió la utilización de financiamiento para ejecutar rutas, puentes, escuelas, acueductos, gasoductos y obras vinculadas a la producción.

La postura oficial indica que reducir esas inversiones permitiría mostrar un resultado fiscal más favorable, pero implicaría frenar proyectos considerados necesarios para el desarrollo provincial.

Las advertencias de Walter Agosto

La interpretación es diferente entre dirigentes opositores y especialistas que pasaron por el Ministerio de Economía.

El exministro y actual diputado provincial Walter Agosto advirtió que el panorama podría complicarse durante el segundo semestre. Según explicó, el gasto provincial estaría creciendo por encima de los ingresos y el déficit podría ampliarse cuando se incorporen las cuentas de junio, mes en el que impactó el pago del medio aguinaldo.

Agosto también señaló que durante mayo la recaudación de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos registró una caída real cercana al 6%, situación que relacionó con la menor actividad económica en la provincia.

La evolución de la recaudación aparece como uno de los principales puntos de preocupación. Los recursos tributarios enviados por la Nación aumentaron por debajo de la inflación durante los primeros cinco meses del año.

Un informe provincial calculó que Santa Fe habría recibido alrededor de $151.000 millones adicionales si los fondos nacionales hubieran acompañado la evolución de los precios. La coparticipación representa una parte importante de los ingresos provinciales, por lo que una reducción del consumo, del IVA y de otros impuestos nacionales impacta directamente sobre las cuentas santafesinas.

El endeudamiento, en el centro de la discusión

Otro de los ejes del debate es la deuda tomada para financiar infraestructura.

La Provincia comenzó 2026 con fondos provenientes de una colocación internacional por 800 millones de dólares realizada en Nueva York. También recibió financiamiento de organismos internacionales para diferentes proyectos.

Para el Gobierno, se trata de créditos de largo plazo destinados a inversiones que permitirán aumentar la capacidad productiva y generar mayores recursos en el futuro.

Desde la oposición, en cambio, plantean que el crecimiento de la deuda podría condicionar los presupuestos de las próximas administraciones. Sin embargo, la afirmación de que la gestión dejará “el mayor endeudamiento de la historia reciente” aparece por ahora como una valoración política y requiere una comparación completa con la evolución histórica de la deuda provincial.

Obras y reclamos de las localidades

La discusión también alcanza a la distribución territorial de la inversión.

Los números generales muestran un incremento del gasto de capital, por lo que no puede afirmarse que la obra pública provincial se encuentre completamente detenida. No obstante, un volumen elevado de inversión en el conjunto de Santa Fe no implica necesariamente que todos los municipios y comunas reciban obras con el mismo ritmo.

Para las localidades del departamento General López y del resto del sur santafesino, el debate resulta relevante por su posible impacto en rutas, accesos, viviendas, escuelas, servicios públicos y transferencias destinadas a proyectos locales.

Las paritarias, otro frente abierto

El escenario financiero también será parte de la discusión salarial con los trabajadores estatales.

Los gremios docentes y de la administración pública reclaman aumentos que permitan sostener el poder adquisitivo durante el segundo semestre. Algunos sectores sindicales anticiparon que pedirán una recomposición superior al 35%, mientras el Gobierno condiciona su política salarial a la evolución de la recaudación.

Por el momento no existe una propuesta oficial que permita confirmar que los aumentos estarán por debajo de la inflación. Esa posibilidad forma parte de las versiones previas a la negociación y deberá evaluarse cuando la Provincia presente formalmente su oferta.

Relación con el Gobierno nacional

La caída de la coparticipación también generó cuestionamientos políticos sobre la relación entre Pullaro y el presidente Javier Milei.

Sectores opositores consideran que el gobernador debería elevar el tono del reclamo por los recursos que Santa Fe dejó de recibir. Desde el oficialismo provincial, en cambio, defienden una estrategia de diálogo institucional con la Casa Rosada, sin abandonar los planteos por fondos previsionales, obras y transferencias nacionales.

Con ingresos que evolucionan por debajo del gasto, una fuerte utilización de financiamiento y nuevas negociaciones salariales, las cuentas de Santa Fe serán uno de los principales temas económicos y políticos del segundo semestre.

El desafío para el Gobierno será demostrar que el endeudamiento puede sostener la inversión sin comprometer el funcionamiento del Estado ni trasladar una carga excesiva a las futuras administraciones.