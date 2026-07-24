Estados Unidos comenzó a aplicar este viernes 24 de julio un nuevo esquema de aranceles sobre productos provenientes de 60 economías, entre ellas la Argentina. En el caso de los bienes argentinos, la tasa general fue fijada en el 10%.

La medida fue adoptada por la administración de Donald Trump luego de una serie de investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El organismo estadounidense argumentó que los países investigados no adoptaron o no aplicaron de manera efectiva prohibiciones contra el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. El proceso incluyó audiencias públicas, consultas con gobiernos y la recepción de miles de comentarios.

Por qué la Argentina tendrá una tasa del 10%

La Argentina fue incluida en el grupo de países alcanzados por el porcentaje más bajo del nuevo esquema.

Según la USTR, esa categoría comprende a las economías que ya cuentan con alguna prohibición contra las importaciones vinculadas con trabajo forzoso, asumieron compromisos para implementar esas medidas o establecieron mecanismos parciales de control.

También quedaron bajo la tasa del 10% Canadá, México, Reino Unido, India, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, Pakistán y otros países. Para el resto de las economías investigadas, la tarifa general será del 12,5%.

Qué cambia para las exportaciones argentinas

En términos generales, el nuevo arancel no representa una suba inmediata para la Argentina. Hasta este viernes ya estaba vigente un recargo temporal global del 10%, aplicado durante 150 días por el Gobierno estadounidense.

Ese gravamen venció y fue reemplazado por la nueva tarifa, establecida bajo otra herramienta legal. De esta manera, los productos argentinos que no sean exceptuados continuarán pagando un 10% adicional para ingresar al mercado de Estados Unidos.

La continuidad del arancel puede afectar la competitividad de algunos bienes argentinos frente a productos fabricados en Estados Unidos o provenientes de países con mejores condiciones comerciales.

El costo podría ser absorbido por los exportadores, trasladado a los importadores estadounidenses o reflejarse en el precio final. El efecto dependerá de cada producto, de los contratos comerciales y de la capacidad de las empresas para mantener sus mercados.

Habrá productos exceptuados

La resolución contempla excepciones para materias primas que no puedan conseguirse en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos, bienes necesarios para evitar problemas de abastecimiento y productos cuya aplicación podría generar alteraciones importantes en la economía.

También se establecieron posibles beneficios para determinados productos argentinos, aunque el alcance definitivo deberá analizarse según la posición arancelaria de cada mercadería.

La información conocida hasta el momento indica que existen numerosas exclusiones generales, entre ellas petróleo, gas, fertilizantes, determinados alimentos, minerales críticos y productos que ya están alcanzados por otros regímenes arancelarios estadounidenses.

Atención para las empresas de la región

Para el sur de Santa Fe, la medida deberá seguirse especialmente por su posible incidencia en las cadenas agroindustriales, alimenticias, metalúrgicas y de fabricación de maquinaria que mantienen operaciones comerciales con Estados Unidos.

Sin embargo, todavía no es posible determinar qué actividades regionales quedarán directamente alcanzadas. El impacto real dependerá del listado final de excepciones y del tipo de producto exportado.

La nueva política comercial alcanza al 99,4% de las importaciones estadounidenses, aunque una parte importante de los bienes cuenta con exenciones. Por ese motivo, especialistas consideran que el efecto económico inicial podría ser limitado y similar al del esquema que estuvo vigente durante los últimos meses.