El brote de ébola causado por la variante Bundibugyo superó las mil muertes confirmadas, de acuerdo con los últimos datos difundidos por las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud.

Hasta el 20 de julio, la República Democrática del Congo había registrado 2.473 casos confirmados y 999 fallecimientos. También se contabilizaron 322 casos sospechosos, 482 pacientes recuperados y 737 personas aisladas o bajo tratamiento.

Uganda, por su parte, acumulaba hasta el 21 de julio 20 contagios confirmados, dos muertes y 18 pacientes recuperados. El país no tenía personas internadas por la enfermedad y tampoco mantenía contactos bajo seguimiento sanitario.





La OMS informó además sobre un caso confirmado en Francia, correspondiente a un médico que había trabajado en la República Democrática del Congo. El paciente fue aislado después de comunicar síntomas al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle y posteriormente se recuperó.

De esta manera, el balance internacional asciende a 2.494 casos y 1.001 muertes confirmadas. Uganda también reportó un caso probable que terminó con el fallecimiento del paciente, aunque esa víctima no está incluida dentro de las muertes confirmadas por laboratorio.

El brote comenzó durante mayo en el este de la República Democrática del Congo y se extendió principalmente por zonas de las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. La emergencia se desarrolla en regiones afectadas por conflictos armados, desplazamientos de población y dificultades para que los equipos sanitarios accedan a determinadas comunidades.

La variante Bundibugyo no cuenta actualmente con una vacuna ni con un tratamiento específico aprobado. Las medidas de control se basan en la detección rápida de casos, el aislamiento de pacientes, el seguimiento de contactos, la atención médica y la realización de entierros seguros.

La OMS considera que el riesgo es muy alto dentro de la República Democrática del Congo y elevado en Uganda y los países limítrofes. Sin embargo, mantiene como bajo el nivel de riesgo para el resto de África y para el ámbito global.