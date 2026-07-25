Máxima de Países Bajos abrió el WorldPride 2026 en un gesto histórico

La reina Máxima de Países Bajos inauguró este sábado el WorldPride 2026 en Ámsterdam y protagonizó un hecho inédito para las monarquías europeas. La ceremonia se realizó en el Vondelpark, uno de los principales espacios públicos de la capital neerlandesa.

La argentina, reina consorte desde 2013, se convirtió en la primera soberana con ese rango en encabezar oficialmente la apertura de una celebración mundial del Orgullo LGBT. Su presencia fue presentada como una señal pública de respaldo a la diversidad, la igualdad y los derechos humanos.

“Poder ser uno mismo, amar a quien quieras. ¿No es eso lo normal?”, planteó Máxima durante su discurso. Luego reconoció que esa libertad todavía no está garantizada para todas las personas y pidió a los integrantes de la comunidad que se acompañen y apoyen mutuamente.

La reina definió al WorldPride como un acontecimiento que busca llamar la atención internacional sobre la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGBTQIA+. La Casa Real había confirmado oficialmente su participación y los encuentros previstos con representantes de distintas organizaciones.

Las actividades se desarrollarán hasta el 8 de agosto e incluyen marchas, conciertos, encuentros culturales, una conferencia sobre derechos humanos y el tradicional desfile de embarcaciones por los canales de Ámsterdam. La programación oficial también contempla espacios para jóvenes, adultos mayores y distintas organizaciones de la comunidad.

La celebración coincide con el 25º aniversario de la legalización del matrimonio igualitario en Países Bajos. El país fue el primero del mundo en habilitar plenamente el casamiento entre personas del mismo sexo, con las primeras ceremonias realizadas en Ámsterdam en abril de 2001.

El gesto de Máxima adquirió repercusión internacional por tratarse de una integrante de una casa real encabezando una de las principales celebraciones mundiales de la diversidad. El debate sobre la igualdad de derechos y la inclusión también tiene relevancia para Argentina y el sur santafesino, donde estas cuestiones forman parte de la agenda social y pública.