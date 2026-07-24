Trump amenazó con nuevos aranceles a la Unión Europea tras una multa de 890 millones de euros a Google

El presidente de Estados Unidos acusó a Bruselas de perjudicar a las empresas tecnológicas norteamericanas y anunció una investigación comercial que podría derivar en nuevas medidas contra productos europeos.

La tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea volvió a aumentar luego de que Donald Trump amenazara con aplicar nuevos aranceles como represalia por una multa de 890 millones de euros impuesta a Google.

La sanción fue anunciada por la Comisión Europea contra la compañía estadounidense por incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales, conocida como DMA por sus siglas en inglés. La normativa busca limitar el poder de las grandes plataformas que controlan servicios considerados estratégicos, como los motores de búsqueda, las tiendas de aplicaciones y las redes sociales.

Trump calificó la decisión como “ilegal” y “altamente antiética” y aseguró que la Unión Europea “pagará un precio muy alto”. También anunció que su gobierno iniciará inmediatamente una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Ese mecanismo permite al Gobierno estadounidense investigar prácticas comerciales extranjeras que considere injustas, discriminatorias o perjudiciales para las empresas del país. El procedimiento no implica la aplicación automática de aranceles, pero puede ser el paso previo para imponer restricciones comerciales o aumentar los gravámenes sobre determinados productos.

La multa contra Google está compuesta por dos sanciones diferentes. La primera, de 460 millones de euros, está relacionada con la manera en que el buscador muestra sus propios servicios de compras, hoteles, transporte y resultados deportivos por encima de las ofertas de otras compañías.

La segunda, de 430 millones de euros, cuestiona las condiciones de Google Play. Según la Comisión Europea, la empresa dificultó que los desarrolladores informaran a los usuarios sobre alternativas más económicas disponibles fuera de la tienda oficial de aplicaciones.

Google recibió un plazo de 60 días para modificar esas prácticas y garantizar un trato considerado justo y no discriminatorio a sus competidores. La compañía rechazó las conclusiones de Bruselas y analiza recurrir la decisión ante la Justicia europea.

Desde la empresa sostienen que las exigencias podrían obligarla a eliminar algunas funciones utilizadas por los usuarios europeos y reducir determinadas medidas de seguridad en Google Play. La Comisión Europea, en cambio, afirmó que la regulación busca favorecer la competencia y evitar que las plataformas dominantes utilicen su posición para desplazar a otras compañías.

Una disputa que supera el caso Google

El conflicto no se limita a una sanción puntual. La administración de Trump sostiene que las autoridades europeas aplican sus regulaciones digitales de manera desproporcionada contra empresas estadounidenses.

En los últimos años, la Unión Europea también avanzó con investigaciones y sanciones contra otras grandes compañías tecnológicas, entre ellas Apple, Meta y Amazon. Washington interpreta esas medidas como barreras que afectan las exportaciones de servicios digitales estadounidenses, mientras que Bruselas asegura que todas las empresas deben cumplir las mismas reglas cuando operan dentro del mercado europeo.

La Ley de Mercados Digitales identifica como “guardianes de acceso” a las plataformas que tienen una posición dominante y funcionan como intermediarias entre empresas y consumidores. Estas compañías deben cumplir obligaciones especiales destinadas a impedir que favorezcan sus propios productos, limiten la competencia o dificulten que los usuarios accedan a servicios alternativos.

La norma se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre Bruselas y Washington. Para la Unión Europea, se trata de una herramienta necesaria para regular mercados digitales altamente concentrados. Para el Gobierno de Trump, algunas de sus disposiciones representan un ataque directo contra compañías estadounidenses.

El acuerdo comercial quedó bajo presión

La amenaza aparece en un momento delicado para la relación económica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos bloques anunciaron en agosto de 2025 un marco comercial destinado a reducir tensiones, establecer reglas arancelarias y ampliar las inversiones bilaterales.

Ese entendimiento fijó, como regla general, un arancel estadounidense máximo del 15% para numerosos productos europeos. También contempló la eliminación de gravámenes europeos sobre bienes industriales estadounidenses y compromisos de compra de energía, tecnología y equipamiento provenientes de Estados Unidos.

Sin embargo, varios puntos continúan generando diferencias. Uno de ellos es el tratamiento del acero y el aluminio, sectores sobre los que Washington mantiene medidas especiales. Otro es la regulación europea de los servicios digitales, considerada por Estados Unidos como una posible barrera comercial.

La apertura de una investigación bajo la Sección 301 podría profundizar esas diferencias. Aunque el proceso puede extenderse durante meses, la advertencia de Trump agrega incertidumbre a una de las relaciones comerciales más importantes del mundo.

Estados Unidos y la Unión Europea mantienen inversiones mutuas superiores a los cinco billones de dólares y comparten cadenas productivas en sectores como energía, industria automotriz, tecnología, medicamentos, aviación y defensa.

Por ese motivo, una escalada arancelaria podría tener efectos más amplios. El aumento de los impuestos a las importaciones puede encarecer productos, alterar decisiones de inversión, reducir el intercambio comercial y generar movimientos en los mercados financieros.

Por el momento, Trump no detalló qué productos europeos podrían quedar alcanzados ni cuál sería el porcentaje de los nuevos aranceles. La amenaza dependerá del resultado de la investigación comercial y de las negociaciones que mantengan Washington y Bruselas en las próximas semanas.