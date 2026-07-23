La llegada de Casemiro a Inter Miami quedó bajo investigación pocas horas después de su presentación oficial. La Major League Soccer analiza una denuncia por posibles contactos irregulares durante el proceso de contratación del mediocampista brasileño.

La presentación fue realizada por Los Angeles Galaxy, club que tenía la denominada “prioridad de descubrimiento” sobre el jugador. Ese mecanismo del reglamento de la MLS permite que una institución reserve el derecho preferencial para negociar con determinados futbolistas que actúan fuera de la competencia.

Mientras esa prioridad se encuentra vigente, otro equipo debe alcanzar un acuerdo con el club que posee los derechos antes de avanzar con la contratación. La investigación buscará establecer si Inter Miami contactó a Casemiro antes de resolver esa situación con Los Angeles Galaxy.

La MLS confirmó que está recopilando información y aclaró que no realizará nuevos comentarios hasta completar la revisión. Inter Miami y Los Angeles Galaxy llegaron posteriormente a un entendimiento por la prioridad del futbolista, aunque los términos serán publicados cuando finalice la investigación.

Por el momento, no se comprobó ninguna infracción ni se anunciaron sanciones contra el conjunto de Florida.

Casemiro llegó como agente libre luego de finalizar su etapa en Manchester United. El brasileño firmó un contrato hasta la conclusión de la temporada 2027 de la MLS, con una opción para continuar hasta junio de 2029. Para quedar habilitado, todavía debe recibir su visa P-1 de trabajo.

El mediocampista de 34 años compartirá plantel con Lionel Messi