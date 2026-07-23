La Comuna de Bombal continúa con las obras de infraestructura en el Parque de la Familia, un espacio público utilizado para actividades recreativas, encuentros comunitarios y propuestas organizadas por instituciones de la localidad.

Los trabajos que se ejecutan actualmente incluyen la colocación de postes desde el acceso Sur del predio hasta el sector donde se encuentran los sanitarios. Según se informó, la intervención es financiada en su totalidad con recursos comunales.

En cercanías de los baños también está prevista la instalación de un contenedor que será acondicionado para funcionar como buffet.

El espacio podrá ser utilizado por instituciones locales y promociones escolares durante la realización de eventos y diferentes actividades dentro del parque.

El proyecto contempla, además, la futura incorporación de cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia y el cuidado del predio.

Desde la administración encabezada por Carlos Gabbi no se precisaron las fechas de habilitación del buffet ni de instalación del sistema de videovigilancia.