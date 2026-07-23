La Municipalidad de Venado Tuerto realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a la compra de un minibús adaptado para el traslado de personas con discapacidad.

Durante el procedimiento se presentó una única propuesta, correspondiente a la empresa BETA SA. La firma ofreció un Iveco Daily 30-160 Furgón, modelo 2026, carrozado como minibús, por un monto total de 105 millones de pesos, con IVA incluido.

La propuesta deberá atravesar ahora el proceso de evaluación administrativa y técnica antes de una eventual adjudicación. Por el momento, la adquisición del vehículo no se encuentra confirmada.

La apertura de sobres se desarrolló en la Sala Garnier del Palacio Municipal. Participaron la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide; el subsecretario de Desarrollo Económico, Bernardo De Diego; y la subdirectora de Logística y Suministro, Noelia Benítez.

Según informó el municipio, la unidad será utilizada para brindar un servicio de traslado seguro y accesible a personas con discapacidad. También permitirá acompañar actividades educativas, deportivas, recreativas, culturales y vinculadas con la salud.

En caso de concretarse la compra, será el segundo minibús adaptado incorporado durante la gestión del intendente Leonel Chiarella. La adquisición había sido anunciada durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de este año.