Estudiantes de cinco escuelas secundarias de Venado Tuerto y Murphy participaron de una serie de capacitaciones sobre educación financiera promovidas por la diputada provincial Sofía Galnares.

Las jornadas buscaron brindar herramientas prácticas para el manejo responsable del dinero, en un contexto marcado por el crecimiento de las compras digitales, las transferencias y el uso cotidiano de billeteras virtuales.

Los encuentros estuvieron a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella.

Durante las charlas se trabajaron contenidos relacionados con el ahorro, las inversiones, las diferencias entre las tarjetas de débito y crédito, el funcionamiento de los préstamos y las medidas de seguridad necesarias para evitar estafas digitales.

En Venado Tuerto, la propuesta se desarrolló en la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 402 “Manuel Belgrano”, la EETP N° 602 “General San Martín”, el Colegio Sagrado Corazón y el Centro Agrotécnico Regional.

En Murphy participaron alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8121.

“Los jóvenes toman decisiones financieras todos los días. Usan billeteras virtuales, realizan transferencias y compran por internet. Queremos acercarles herramientas para que puedan desenvolverse con mayor seguridad, prevenir estafas y desarrollar hábitos que les sirvan para toda la vida”, expresó Galnares.

La legisladora señaló que la iniciativa fue presentada ante la Región VII de Educación y está orientada principalmente a estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas públicas y privadas del sur de Santa Fe.

La actividad también acompaña un proyecto de ley que propone incorporar contenidos de educación financiera en las escuelas secundarias de la provincia. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados y continúa en tratamiento en el Senado santafesino.

Recorrida por instituciones de Murphy

Durante su visita a Murphy, Galnares mantuvo una reunión con el intendente Ezequiel Rodríguez para analizar temas vinculados con la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y distintos proyectos ambientales para la localidad.

La diputada también recorrió el Centro Recreativo Unión y Cultura. Allí dialogó con autoridades de la institución y representantes de la subcomisión de hockey sobre las iniciativas destinadas a fortalecer la disciplina y ampliar las actividades para niños, jóvenes y familias.

Del encuentro participaron Rodríguez, la funcionaria provincial de Desarrollo Social Mónica Nieto, el presidente del club, Gonzalo Badía, y Chano Magallanes, integrante de la subcomisión de hockey.

La agenda finalizó con una visita a una clase de Zumba Gold, una actividad coordinada por la profesora Romina Segurado y destinada a promover el movimiento, la integración y la actividad física entre adultos mayores.