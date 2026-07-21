Julián Álvarez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada el domingo.

El delantero agradeció el respaldo recibido durante el torneo y reconoció que el objetivo del plantel era regresar al país con la Copa del Mundo. Sin embargo, destacó la experiencia compartida durante los 50 días de competencia.

“Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, escribió en Instagram.

Álvarez acompañó el mensaje con diferentes imágenes de su participación en el partido decisivo frente al seleccionado español.

“Porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define”, agregó el atacante de 26 años.

El futbolista también dejó una reflexión sobre el futuro del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que la derrota servirá como aprendizaje.

“Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”, expresó.

El delantero, nacido en Calchín y campeón mundial en Qatar 2022, convirtió un gol durante esta edición del torneo. Fue ante Suiza y permitió que Argentina se pusiera en ventaja por 2-1 en el encuentro que le dio la clasificación a las semifinales.

Su participación en el Mundial estuvo por debajo de las expectativas generadas antes del comienzo de la competencia. A pesar de esto, Álvarez reafirmó su compromiso con la Selección y cerró su publicación con una frase dirigida a los hinchas: “Orgullo y amor. ¡Aguante Argentina, siempre!”.

En paralelo, existen versiones periodísticas sobre una posible salida del Atlético de Madrid y un interés del Barcelona. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre una transferencia.