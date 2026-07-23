El futbolista uruguayo Bruno Bentancor murió a los 22 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según informó Deportivo Italiano, equipo de la liga amateur de Uruguay en el que se desempeñaba como delantero.

La institución confirmó la noticia mediante una publicación en sus redes sociales y despidió al jugador, conocido como “Bola”, con un mensaje dirigido a sus familiares, compañeros y allegados.

“Bola, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club”, expresó Deportivo Italiano en el comunicado.

Bentancor había surgido futbolísticamente en Fénix y posteriormente se incorporó a las divisiones inferiores de Peñarol. En 2023 debutó en la Primera División del conjunto aurinegro, con el que disputó 14 partidos.

Durante su carrera también integró los planteles de Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Luego regresó al fútbol uruguayo para incorporarse a Deportivo Italiano, donde había jugado cuatro encuentros y marcado dos goles.

Su nombre había tomado notoriedad en Argentina pocos días antes de su fallecimiento, luego de viajar a Buenos Aires para realizar una prueba en Deportivo Riestra.

De acuerdo con versiones difundidas por medios deportivos, cámaras de seguridad habrían registrado al atacante retirando indumentaria perteneciente a otros jugadores. La situación no tuvo intervención judicial: el futbolista habría abonado el valor de los elementos y el club decidió no presentar una denuncia.

Después de ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay y continuó entrenándose con Deportivo Italiano. La noticia de su muerte generó conmoción en el fútbol uruguayo y también tuvo repercusión en Argentina por su reciente paso por Riestra.