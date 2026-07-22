La Comuna de La Chispa comenzó una nueva obra de ripiado destinada a mejorar la transitabilidad dentro del pueblo, especialmente durante los períodos de lluvias.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Buenos Aires y Entre Ríos. Con esta intervención, la localidad alcanza la séptima calle mejorada mediante la colocación de ripio.

Según la información difundida por el gobierno local, la obra se ejecuta íntegramente con fondos propios y forma parte de un programa destinado a fortalecer la infraestructura urbana.

El sector intervenido presentaba dificultades para la circulación después de las precipitaciones. La acumulación de barro y el deterioro de la calzada complicaban el tránsito de automóviles, motocicletas, vehículos de servicios y vecinos de la zona.

Con la incorporación del nuevo material, se busca estabilizar la superficie, facilitar el escurrimiento del agua y reducir los inconvenientes que se producen durante los días de lluvia.

La necesidad de mejorar las calles y los caminos adquirió mayor importancia luego de los temporales registrados en la región. En septiembre de 2025, más de 30 familias de La Chispa resultaron afectadas por un episodio de intensas precipitaciones que provocó acumulación de agua en viviendas, calles y accesos.

Desde la Comuna indicaron que continuarán con el programa de mejoras viales para ampliar la cantidad de calles transitables y preparar la infraestructura urbana frente a futuros eventos climáticos.