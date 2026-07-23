La Comuna de La Chispa puso en marcha un esquema preventivo ante la posibilidad de que se registren lluvias intensas durante los próximos meses. La iniciativa busca mejorar la coordinación entre las instituciones que deberían intervenir frente a una eventual emergencia.

La reunión se realizó el martes en el edificio comunal y fue encabezada por el presidente comunal, Cristian Bustamante.

Del encuentro participaron representantes de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Murphy, la Policía, la escuela y el Centro de Salud. También estuvieron presentes trabajadoras sociales y personal de maestranza.

Durante la jornada se analizaron los mecanismos de actuación ante posibles anegamientos, problemas de circulación en caminos y situaciones que requieran asistencia directa a vecinos de la localidad.

El objetivo es definir previamente las responsabilidades de cada institución y evitar demoras en caso de que las condiciones meteorológicas generen una contingencia.

Seguimiento del escenario climático

La convocatoria se produjo ante los pronósticos que anticipan la posibilidad de precipitaciones superiores a los niveles habituales y un escenario climático relacionado con el fenómeno de El Niño.

Según el informe de julio de 2026 del Servicio Meteorológico Nacional citado en la convocatoria, las condiciones del sistema climático serían compatibles con una fase cálida de El Niño.

Los modelos analizados indicarían una probabilidad cercana al 100% de que esas condiciones continúen durante el trimestre comprendido por julio, agosto y septiembre.

La presencia de El Niño no significa que cada lluvia vaya a provocar una emergencia. Sin embargo, puede favorecer períodos con precipitaciones más abundantes, por lo que las autoridades consideran necesario mantener el monitoreo y preparar los recursos disponibles.

Antecedentes de inundaciones

La prevención cobra especial importancia por los episodios hídricos que afectaron a La Chispa durante los últimos años.

A fines de agosto de 2025, un fuerte temporal dejó a más de 30 familias afectadas, viviendas con ingreso de agua y caminos rurales intransitables.

En aquella oportunidad, las precipitaciones superaron los 270 milímetros en pocas horas en distintos sectores del sur santafesino.

El operativo de asistencia contó con la participación de la Comuna, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Vialidad Provincial y vecinos de la zona. También se utilizaron equipos para facilitar el escurrimiento del agua y asistir a las familias damnificadas.

A partir de esos antecedentes, las autoridades locales buscan anticiparse y establecer un esquema de actuación conjunto antes de que se produzcan nuevas lluvias de magnitud.