Comenzó en Venado Tuerto el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar cuando la víctima tenía entre 6 y 7 años.

Durante la primera audiencia, la fiscal Débora Valentín solicitó que el imputado sea condenado a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación, los hechos se habrían prolongado durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde la niña vivía junto a su madre como en el domicilio del acusado.

La Fiscalía sostiene que el hombre, quien era pareja de una tía de la víctima, habría aprovechado los momentos en los que quedaba a solas con la menor para cometer los abusos.

La causa fue iniciada por Andrea Cavallero, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal y actualmente es jueza. Posteriormente, la investigación quedó a cargo de Valentín.

La audiencia imputativa se realizó el 11 de junio de 2024. La defensa del acusado es ejercida por la abogada Silvia Couselo, integrante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La acusación contempla los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía, la calificación legal aplicada tiene en cuenta las características atribuidas a los hechos y la normativa vigente al momento en que presuntamente ocurrieron, antes de la reforma introducida por la Ley 27.352 en 2017.

Durante la primera jornada del debate, el Ministerio Público de la Acusación comenzó a incorporar las pruebas reunidas durante la investigación para intentar acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del imputado.

El juicio continuará durante los próximos días. Hasta que exista una sentencia, el acusado debe ser considerado inocente.