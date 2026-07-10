El Mundial genera encuentros, festejos, cábalas y emociones intensas. Sin embargo, durante las semanas de competencia también suelen modificarse hábitos cotidianos que pueden tener impacto en la salud, especialmente entre quienes tienen antecedentes cardiovasculares.

Dormir menos, comer en exceso, aumentar el consumo de alcohol, cambiar horarios y vivir los partidos bajo una fuerte tensión emocional son algunas de las situaciones que se repiten durante la Copa del Mundo.

“El Mundial nos saca de la rutina y cuando salimos de la rutina, también cambiamos conductas: comemos distinto, tomamos más alcohol, dormimos menos, nos emocionamos más y nos movemos de otra manera”, explicó el médico Ignacio Bluro.

El especialista, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos y del Área de Hipertensión Pulmonar del Hospital Italiano, aclaró que el objetivo no es generar alarma ni limitar el disfrute de los partidos.

“No se trata de alarmar ni de decirle a la gente que no disfrute, al contrario, se trata de entender qué cosas pueden ser riesgosas y cuáles pueden ser una oportunidad para cuidarnos mejor”, señaló.

La recomendación está especialmente dirigida a personas con antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, arritmias u otros factores de riesgo.

“Si una persona hipertensa, diabética o con antecedentes cardíacos se junta a ver un partido, come pesado, toma alcohol, duerme poco y encima vive una situación de mucha emoción, todo eso puede impactar en su salud”, advirtió Bluro.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan planificar los encuentros con algunos cuidados básicos: elegir comidas más livianas, moderar el consumo de alcohol, mantener una correcta hidratación, evitar excesos y procurar descansar adecuadamente.

También remarcaron la importancia de respetar la medicación indicada y no interrumpir tratamientos durante los festejos, viajes o cambios de rutina.

Cuáles son los síntomas de alerta

Los especialistas recomiendan prestar atención a síntomas inusuales, desproporcionados o que continúen después del momento de mayor tensión emocional.

Entre las principales señales de alerta aparecen el dolor o la presión en el pecho, la falta de aire, las palpitaciones intensas o persistentes, los mareos, la sensación de desmayo, la sudoración fría, una marcada debilidad o un aumento significativo de la presión arterial en personas hipertensas.

“Cada persona conoce su cuerpo, y cuando algo llama la atención o se siente diferente, es mejor pedir asistencia”, afirmó Bluro.

Para los lectores del sur santafesino, donde los encuentros para ver a la Selección suelen reunir a familias y grupos de amigos, la recomendación es clara: disfrutar de los partidos, pero evitando que los cambios de rutina y los excesos terminen afectando la salud.