Los casos de virus respiratorios continúan en aumento en Argentina, aunque las autoridades sanitarias señalaron que la situación se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la influenza A(H3N2) sigue siendo el virus con mayor circulación, mientras que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) registra un leve incremento y el SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos.

El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 24, indicó que durante los últimos siete días se notificaron 167 nuevas internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros de vigilancia centinela. En lo que va de 2026, el total de internaciones por estas patologías asciende a 3.081.

En cuanto a los pacientes ambulatorios, durante las semanas epidemiológicas 23 y 24 se confirmaron 149 casos de influenza. Además, la positividad de los análisis descendió al 41%, un dato que permite monitorear la evolución de la circulación viral.

La vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán confirmó que el subclado K (J.2.4.1) de la influenza A representa el 95% de las muestras analizadas durante este año. En la última semana se detectaron 24 nuevos casos de esta variante, alcanzando un total de 269 desde comienzos de 2026.

Las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran la mayor cantidad de casos de este subclado, con 199 registros en conjunto, lo que representa un incremento de 15 casos respecto del informe anterior.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas de prevención, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes presentan enfermedades crónicas, además de completar los esquemas de vacunación correspondientes para reducir el riesgo de complicaciones.