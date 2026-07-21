La Comuna de Hughes informó que finalizó la etapa de pavimentación programada en barrio Primavera y confirmó que las tareas ya continúan en barrio Radical.

Luego de completar los trabajos en el primer sector, las máquinas y los equipos municipales fueron trasladados para comenzar una nueva fase de obras en otro punto de la localidad.

La intervención forma parte de un plan destinado a mejorar la circulación dentro del área urbana y facilitar el ingreso de los vecinos a sus viviendas.

Desde la administración local señalaron que las nuevas calles pavimentadas también permitirán fortalecer la conexión entre los distintos barrios y mejorar las condiciones del tránsito cotidiano.

La continuidad de los trabajos busca extender las mejoras de infraestructura hacia otros sectores de Hughes. Por el momento, no se informaron la cantidad de cuadras que serán intervenidas, los plazos de ejecución ni el monto destinado a la obra.