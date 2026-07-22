El presidente Javier Milei oficializó este miércoles la designación de seis funcionarios para ocupar diferentes cargos dentro del Ministerio Público.

Los nombramientos corresponden a dos defensoras públicas y cuatro fiscales federales que cumplirán funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Río Negro, Chaco, Mendoza y Corrientes.

Las designaciones fueron establecidas mediante decretos firmados por el mandatario nacional y el ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, publicados en el Boletín Oficial.

Como defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la Defensoría N° 7, fue nombrada Amanda Espino.

En tanto, María Laura Irastoza fue designada defensora pública de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

Dentro del Ministerio Público Fiscal, Patricio Nicolás Sabadini fue nombrado fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia de Chaco.

Fernando Gabriel Alcaraz quedó al frente de la Unidad Fiscal Mendoza, mientras que en Corrientes se realizaron dos designaciones.

Hugo Daniel Froy fue nombrado fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres y Juan Marcelo Burella Acevedo ocupará el cargo de fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

La medida forma parte del proceso de cobertura de cargos en organismos judiciales federales de distintas jurisdicciones del país.