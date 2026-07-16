El presidente Javier Milei se pronunció sobre la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección Argentina luego del triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, que aseguró la clasificación a la final del Mundial 2026.

El mandatario respaldó la expresión del plantel y sostuvo que el reclamo por la soberanía del archipiélago forma parte de un sentimiento compartido por la sociedad argentina.

“La cuestión Malvinas es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos, y está perfecto que los jugadores se quieran expresar”, señaló Milei al ser consultado sobre las imágenes de los festejos.

Sin embargo, el Presidente buscó evitar que el episodio fuera interpretado como una confrontación política o diplomática con Inglaterra.

“No hay que inducir a hacer malas interpretaciones, es un partido de fútbol, así lo entendió Scaloni y los veteranos”, afirmó.

Durante los festejos posteriores al encuentro, integrantes del seleccionado exhibieron una bandera alusiva a las Islas Malvinas. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales y generó distintas repercusiones.

Milei también ratificó la postura del Gobierno nacional respecto del reclamo de soberanía sobre el archipiélago situado en el océano Atlántico Sur.

“Las Malvinas efectivamente son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”, expresó.

El Presidente aseguró además que durante los últimos meses se registraron avances en las gestiones internacionales. En ese marco, destacó el trabajo de funcionarios de su administración y los vínculos establecidos con Estados Unidos.

“Hemos tenido avances enormes en el último tiempo, ya sea con el accionar de Gerardo Werthein y de Pablo Quirno con los acercamientos a Estados Unidos, lo que permitió que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”, manifestó.

La declaración fue realizada después de la victoria argentina ante Inglaterra, un encuentro que volvió a generar referencias históricas y políticas vinculadas con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.