El Gobierno de Santa Fe participa desde este jueves 16 de julio en la 138ª Exposición Rural de Palermo, una de las muestras agropecuarias más importantes del país. La presencia provincial se extenderá hasta el domingo 26 y contará con la participación de 14 empresas santafesinas.

La propuesta fue coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se desarrolla en un espacio institucional de 276 metros cuadrados, ubicado en el lote 43 del predio ferial.

Durante las once jornadas se realizarán reuniones con autoridades nacionales, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, integrantes de la Unión Europea y referentes de sectores vinculados con la ganadería, la lechería y la producción porcina.

También están previstos encuentros con asociaciones de criadores de las razas Hereford, Brangus, Braford y Hampshire Down.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la participación busca mostrar la capacidad productiva de Santa Fe y la infraestructura disponible para acompañar las exportaciones.

“Somos una provincia que produce, agrega valor y cuenta con infraestructura logística estratégica para llegar al mundo”, afirmó el funcionario.

En ese marco, el Gobierno provincial presentará el programa Santa Fe Produce Sustentable y difundirá las herramientas de financiamiento disponibles para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores.

Según informó la Provincia, las líneas de crédito están orientadas a facilitar la incorporación de tecnología, mejorar los procesos productivos y acompañar proyectos que busquen ingresar a mercados internacionales.

La agenda también incluirá demostraciones científicas, actividades de transferencia de conocimientos y presentaciones relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario.

Gastronomía, turismo y cultura

Además de la actividad productiva, el espacio santafesino ofrecerá una programación gastronómica a través del programa Sabores de Santa Fe.

Chefs y productores regionales realizarán elaboraciones en vivo de platos como risotto de remolacha con queso azul, curry de cordero, suquet de pescado de río y carré de cerdo.

El sector turístico promocionará destinos, fiestas populares y actividades vinculadas con la naturaleza y la pesca deportiva. Participarán representantes de Rosario, Santa Fe, Cañada Rosquín y San Justo.

También se difundirán eventos como el Concurso de Pesca del Surubí y la Fiesta Provincial del Patí.

La programación cultural incluirá presentaciones de China Roldán, Homero Chiavarino, Manu Piro, Ariadna Bruschini y Lichi, junto con espectáculos de música litoraleña y folclore.

Desde el Gobierno santafesino sostuvieron que la participación en Palermo busca integrar la producción agroindustrial con la innovación, la cultura, el turismo y la gastronomía provincial.