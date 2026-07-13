La Comuna y la Policía de San Gregorio emitieron una alerta preventiva ante el aumento de intentos de estafas telefónicas registrados en los últimos días. Según informaron, los delincuentes utilizan principalmente llamadas a teléfonos fijos para engañar a los vecinos, con especial foco en personas mayores.

Frente a esta situación, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución y evitar brindar información personal durante llamadas de origen dudoso.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran no proporcionar datos personales ni nombres de familiares, cortar la comunicación inmediatamente si la llamada resulta sospechosa y verificar cualquier situación contactándose directamente con el familiar involucrado a través de su teléfono celular u otro medio seguro.

Además, desde la comuna remarcaron la importancia de compartir esta información entre vecinos para fortalecer la prevención y reducir el riesgo de nuevas víctimas.

También dieron a conocer un caso reciente denunciado por una vecina de la localidad, quien recibió un llamado de personas que se hicieron pasar por empleados de la empresa DIRECTV, pese a que nunca contrató ese servicio.

Durante la comunicación, los estafadores intentaron que siguiera una serie de instrucciones técnicas. Al mismo tiempo, la mujer recibió una notificación en su teléfono celular solicitando autorización para acceder a una de sus cuentas personales.

Las autoridades recordaron que nunca deben compartirse códigos de verificación ni aceptar instrucciones de desconocidos que impliquen otorgar acceso a dispositivos móviles o cuentas digitales.

Ante cualquier intento de este tipo, la recomendación es finalizar la llamada de inmediato y comunicarse con la Guardia Urbana al 3382-412713 o con la Policía al 3382-410476.