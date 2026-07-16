Melina Mori pidió revisar la Tributaria y mejorar los servicios en los barrios

En una nueva edición de “Mano a Mano”, la concejal Melina Mori repasó los principales temas abordados durante la última sesión del Concejo Deliberante de Villa Cañás y explicó la posición de su bloque frente al incremento de la Tributaria 2026.

La edil señaló que el proyecto recibió un análisis previo en comisión y contó con reuniones con funcionarios municipales, representantes de instituciones y autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, expresó su desacuerdo con el aumento aprobado, que ronda el 126 por ciento, y sostuvo que es necesario realizar un estudio más profundo de los costos y necesidades reales del municipio.

Mori planteó que la discusión no debe limitarse únicamente al incremento de las tasas, sino que también debe incluir una mejora concreta en los servicios que reciben los vecinos. En ese sentido, mencionó la recolección de residuos, el barrido, la limpieza de calles, el alumbrado y el mantenimiento de los barrios más alejados del centro.

La concejal remarcó que Villa Cañás se extendió territorialmente durante los últimos años, con nuevos barrios y construcciones, aunque ese crecimiento no estuvo acompañado por un aumento significativo de la población. Por ese motivo, consideró necesario reorganizar recursos y adaptar los servicios municipales a la nueva realidad urbana.

Durante la entrevista también se refirió a la ordenanza que regula la circulación de monopatines, bicicletas y motos eléctricas. La normativa establece el uso obligatorio de casco, la contratación de un seguro y edades mínimas para circular, con el objetivo de brindar herramientas al área de Tránsito y mejorar la seguridad vial.

Además, destacó la importancia de mantener el diálogo entre el Concejo y el Ejecutivo municipal para agilizar respuestas ante los reclamos de los vecinos. Mori sostuvo que el trabajo legislativo debe anticiparse a los problemas y planificar el desarrollo futuro de Villa Cañás.