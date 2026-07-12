La ciudad de Pérez celebró este viernes su 140° aniversario con una jornada de actividades conmemorativas que incluyó homenajes, reconocimientos y un concierto de gala. Durante los actos, el intendente Pablo Corsalini resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones para continuar impulsando el desarrollo de la localidad.

Las actividades comenzaron en el predio de La Estación, donde quedó inaugurada una muestra fotográfica que recorre los 140 años de historia de la ciudad. En ese marco también se descubrió una placa conmemorativa junto a representantes de instituciones locales, exintendentes y exconcejales.

Durante su discurso, Corsalini señaló que el aniversario representa "una oportunidad para renovar el compromiso por el crecimiento de la ciudad junto a la comunidad".

"Tenemos que seguir comprometidos en trabajar juntos, codo a codo, para que Pérez sea la ciudad que todos merecemos", expresó.

Más tarde, las actividades continuaron en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen con el descubrimiento de otra placa alusiva. Posteriormente, autoridades municipales compartieron un almuerzo con representantes de instituciones de la ciudad.

El intendente también destacó el rol de las organizaciones locales y afirmó que la función del Estado es acompañar el trabajo que realizan diariamente.

"Cuando hablamos de comunidad hablamos del trabajo cotidiano que realiza la sociedad civil. Nuestro compromiso es con la ciudad y con quienes todos los días hacen de Pérez un mejor lugar para vivir", sostuvo.

Durante su mensaje, Corsalini repasó parte de la historia local, desde los orígenes ferroviarios vinculados a los talleres Gorton hasta el desarrollo de la floricultura, actividad que convirtió a Pérez en la Capital Nacional de la Flor. También destacó el presente productivo de la ciudad con el crecimiento del Parque Industrial.

"Somos una ciudad de trabajo, eso está en nuestro ADN y lo replicamos a todos lados a los que vamos", afirmó.

La celebración concluyó por la noche con el tradicional Concierto de Gala de la Banda Sinfónica de Pérez en la sede de la Sociedad Italiana.