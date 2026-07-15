Personal policial secuestró un revólver, una escopeta y varios cartuchos durante un allanamiento realizado en una vivienda de Murphy.

El operativo se llevó adelante durante la tarde del martes en un domicilio ubicado en avenida Güemes al 100, en cumplimiento de una orden judicial.

Del procedimiento participaron agentes de la Subcomisaría 10ª y efectivos del Grupo de Apoyo. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al morador de la propiedad, un hombre de 62 años.

Según la información policial, el hombre colaboró con los agentes e indicó el sector de la vivienda donde se encontraban las armas.

Durante la requisa, los efectivos hallaron y secuestraron un revólver, una escopeta y cartuchos. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Una vez finalizado el procedimiento, se informó el resultado a la Fiscalía interviniente, que dispuso la formación de una causa contra el hombre por tenencia de arma de fuego.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el origen de las armas ni sobre la investigación que motivó el allanamiento.