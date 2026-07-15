Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles, acusado de intentar sustraer las ruedas de una bicicleta en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.50, luego de que vecinos alertaran al personal del Comando Radioeléctrico sobre un presunto robo en la intersección de avenida Estrugamou y Quintana.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de personas que mantenía retenido al sospechoso. Según el informe policial, el hombre tenía en su poder dos ruedas de bicicleta rodado 29 y distintas herramientas.

Cuando los agentes intentaron detenerlo, el acusado se habría resistido y forcejeado con el personal. Como consecuencia del incidente, uno de los efectivos sufrió una lesión en una de sus manos.

El hombre fue identificado y trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto. Tras la consulta con la Fiscalía interviniente, se dispuso que permaneciera detenido por el delito de tentativa de robo.