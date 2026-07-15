Detuvieron a un hombre acusado de intentar robar ruedas de una bicicleta en la Terminal de Venado Tuerto

El sospechoso fue retenido por un grupo de personas hasta la llegada de la Policía. Durante el procedimiento se resistió y habría lesionado a uno de los efectivos.
Policiales 15/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles, acusado de intentar sustraer las ruedas de una bicicleta en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto.746472388_1772842724074374_5817616163399592925_n

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.50, luego de que vecinos alertaran al personal del Comando Radioeléctrico sobre un presunto robo en la intersección de avenida Estrugamou y Quintana.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de personas que mantenía retenido al sospechoso. Según el informe policial, el hombre tenía en su poder dos ruedas de bicicleta rodado 29 y distintas herramientas.747029853_1550949866730921_4445683971419180156_n

Cuando los agentes intentaron detenerlo, el acusado se habría resistido y forcejeado con el personal. Como consecuencia del incidente, uno de los efectivos sufrió una lesión en una de sus manos.

El hombre fue identificado y trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto. Tras la consulta con la Fiscalía interviniente, se dispuso que permaneciera detenido por el delito de tentativa de robo.

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