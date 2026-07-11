La Municipalidad de Labordeboy puso en marcha un plan para avanzar con el cierre definitivo del basural a cielo abierto y presentó un Voluntariado Ambiental con el objetivo de involucrar a la comunidad en el cuidado del ambiente.

El anuncio fue encabezado por el intendente Coco Romegialli, quien destacó que la iniciativa representa un paso importante para mejorar la calidad de vida de los vecinos y construir un pueblo "más limpio, sano y amigable con nuestro ambiente".

Desde el municipio explicaron que los basurales a cielo abierto generan contaminación del agua, el suelo y el aire, además de afectar la biodiversidad y representar un riesgo para la salud de la población. En ese marco, convocaron a los vecinos a incorporar hábitos de separación de residuos y reciclado.

"Esto no es un proyecto de esta gestión, es un proyecto de toda la comunidad", expresó Romegialli durante la presentación, al remarcar que el compromiso de cada vecino será fundamental para sostener el cambio en el tiempo.

Como parte de esta propuesta, se creó el Voluntariado Ambiental, un espacio abierto a personas de todas las edades que quieran colaborar en distintas acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

Quienes se sumen podrán participar en tareas de:

• Reciclaje y separación de residuos.

• Forestación y cuidado del arbolado público.

• Educación ambiental y huertas comunitarias.

• Limpieza de espacios públicos y protección de la fauna.

Desde el gobierno local señalaron que el objetivo es que cada habitante sea protagonista de esta transformación, promoviendo un modelo de gestión de residuos más sustentable y un entorno más saludable para las futuras generaciones.