Vacaciones de invierno: familias disfrutaron de una tarde de juegos en la Plaza Pachamama

La propuesta reunió a niños y adultos con actividades deportivas, expresiones artísticas, música y la participación de emprendedores locales. El ciclo finalizará este jueves en la Plaza Malvinas Argentinas.
Villa Cañás15/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Plaza Pachamama, ubicada en el barrio 4 Hectáreas de Villa Cañás, fue escenario de una nueva jornada recreativa organizada en el marco de las vacaciones de invierno.5dd94d21-c753-4851-932a-e800c3d8123e

La actividad, coordinada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, contó con juegos deportivos, propuestas artísticas y música. Niños, niñas y adultos compartieron una tarde de entretenimiento y encuentro al aire libre.b2e9cb17-ebd0-453f-aa75-33a8ad257810

La jornada también contó con la participación de emprendedores locales, que ofrecieron pochoclos y tortas para acompañar las diferentes actividades realizadas en el espacio público.098b24a1-1571-44d5-9077-d7eb489699ee

El cronograma de vacaciones de invierno finalizará este jueves con una última tarde de juegos en la Plaza Malvinas Argentinas. La propuesta comenzará a las 14 y estará destinada a familias de toda la ciudad.

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