La Plaza Pachamama, ubicada en el barrio 4 Hectáreas de Villa Cañás, fue escenario de una nueva jornada recreativa organizada en el marco de las vacaciones de invierno.

La actividad, coordinada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, contó con juegos deportivos, propuestas artísticas y música. Niños, niñas y adultos compartieron una tarde de entretenimiento y encuentro al aire libre.

La jornada también contó con la participación de emprendedores locales, que ofrecieron pochoclos y tortas para acompañar las diferentes actividades realizadas en el espacio público.

El cronograma de vacaciones de invierno finalizará este jueves con una última tarde de juegos en la Plaza Malvinas Argentinas. La propuesta comenzará a las 14 y estará destinada a familias de toda la ciudad.