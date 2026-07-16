Un menor de edad fue aprehendido durante la noche del miércoles, luego de ser retenido por un vecino que lo acusó de intentar ingresar a una vivienda en Venado Tuerto.

El procedimiento comenzó tras una comunicación recibida por la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de varias personas en actitud sospechosa en la intersección de las calles Entre Ríos y Catamarca.

Cuando el personal del Comando Radioeléctrico se aproximaba al sector, fue informado de que un vecino mantenía retenido a uno de los presuntos involucrados en inmediaciones de Entre Ríos y Laprida.

De acuerdo con la información policial, el menor habría intentado ingresar a una vivienda cercana luego de forzar el portón de acceso. Los demás jóvenes que se encontraban con él escaparon antes de la llegada de los efectivos.

Los uniformados procedieron a la aprehensión del adolescente y constataron los daños ocasionados en el ingreso al domicilio. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2ª.

Posteriormente, se dio intervención al Juzgado de Menores en turno, que ordenó notificar al joven de la causa y entregarlo a sus progenitores.

También tomó intervención la Delegación de Niñez, que realizará el abordaje correspondiente. La participación del menor en el intento de ingreso continúa bajo investigación.