El concejal Guillermo Poli repasó los principales temas tratados durante la última sesión del Concejo Municipal de Villa Cañás y cuestionó el aumento de la Unidad Tributaria, que impactará sobre distintas tasas y trámites municipales.

Durante una entrevista en el programa “Mano a Mano con…”, emitido por Sonic TV, el edil explicó que la Unidad Tributaria se actualiza de manera bimestral mediante una fórmula que contempla la evolución de los salarios municipales, la inflación medida por el Indec y el precio del combustible.

Sin embargo, sostuvo que el Departamento Ejecutivo solicitó un incremento adicional superior al 120%. La propuesta obtuvo tres votos a favor y tres en contra, por lo que fue aprobada con el desempate del presidente del cuerpo.

“El aumento de la Unidad Tributaria afecta a prácticamente todas las tasas municipales, con excepción de la tasa rural, que se regula por el valor del combustible”, explicó Poli.

Según indicó, la medida alcanzará a la Tasa General Urbana, los servicios del cementerio, los certificados de libre deuda y diferentes trámites realizados por mesa de entrada.

“Una persona que actualmente paga 8.000 pesos podría pasar a pagar más de 16.000”, ejemplificó el concejal, quien diferenció las actualizaciones automáticas previstas en la fórmula de los aumentos adicionales solicitados por el Ejecutivo.

Poli manifestó que, antes de incrementar la presión tributaria, el municipio debería revisar y optimizar las partidas del presupuesto. También reclamó mayor información sobre los costos utilizados para justificar los aumentos.

Cuestionamientos sobre los balances

Durante la entrevista, el concejal también se refirió a la ejecución presupuestaria municipal y señaló que el Concejo no había tratado formalmente esos informes durante décadas.

Poli afirmó que logró incorporar el balance para su análisis y que, durante la revisión, detectó errores de suma y diferencias entre los documentos mensuales, el balance anual y la información publicada en la página del municipio.

El edil aclaró que varias de esas inconsistencias podrían tratarse de errores administrativos, aunque consideró necesario reforzar los controles sobre la documentación pública.

“Todos podemos cometer errores, pero cuando se presenta información pública hay que tratar de minimizarlos y verificar los números”, sostuvo.

Regulación para vehículos eléctricos

Otro de los temas abordados fue la ordenanza que regula la circulación de monopatines, bicicletas y motos eléctricas en Villa Cañás.

La normativa establece una edad mínima de 16 años para utilizar monopatines y bicicletas eléctricas. En el caso de las motos eléctricas, deberán cumplirse requisitos similares a los exigidos para las motocicletas tradicionales, como contar con licencia de conducir, casco y luces reglamentarias.

Además, se prohíbe la circulación de estos vehículos por las veredas. En las calles que cuenten con bicisendas, deberán desplazarse por esos espacios. Cuando no exista una vía exclusiva, tendrán que circular por la derecha y respetar las normas de tránsito.

Poli señaló que el objetivo principal de la ordenanza es proteger tanto a quienes utilizan estos vehículos como a los peatones.

Un aporte estable para el SAMCo

Junto con el concejal Rolando Pepe, Poli presentó un proyecto para formalizar el aporte económico que el municipio realiza al SAMCo de Villa Cañás.

Actualmente, la ayuda se entrega mediante un decreto y equivale mensualmente al valor de aproximadamente 500 litros de gasoil. La iniciativa propone reemplazar ese mecanismo por una ordenanza que garantice recursos equivalentes al pago de ocho guardias médicas durante los fines de semana.

El proyecto también establece que el hospital deberá presentar una rendición mensual de los gastos realizados.

“La ordenanza permitiría darle previsibilidad al SAMCo y evitar que el aporte dependa de una decisión administrativa que puede modificarse mediante otro decreto”, explicó.

La propuesta fue enviada a comisión y todavía no fue aprobada. Poli sostuvo que la diferencia entre el aporte actual y el proyectado sería inferior a los dos millones de pesos mensuales.

Representación y control

Al finalizar la entrevista, el concejal aseguró que su tarea se concentra en tres funciones principales: legislar, controlar al Ejecutivo y representar a los vecinos.

Poli destacó que gran parte de las minutas y pedidos presentados en el Concejo surgen de reclamos realizados por habitantes de distintos barrios.

“Hay que escuchar al vecino, recorrer la ciudad y conocer las distintas realidades. El funcionario público no tiene que quedarse solamente en el escritorio”, concluyó.