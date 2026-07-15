La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un contundente mensaje en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y calificó al seleccionado británico como “los piratas usurpadores”.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social X.

La titular del Senado relacionó el encuentro deportivo con el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y con algunos de los momentos más recordados del fútbol nacional.

“Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, agregó, en referencia a Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Villarruel cerró su publicación con otra frase vinculada al reclamo soberano: “¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

El mensaje generó repercusión política y deportiva por el tono utilizado pocas horas antes de uno de los partidos más importantes del Mundial.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final de la Copa del Mundo, que se disputará el domingo 19 de julio.

El cruce tiene una fuerte carga histórica. El antecedente más recordado es el partido de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Maradona convirtió la denominada “Mano de Dios” y el posteriormente elegido como “Gol del Siglo”.