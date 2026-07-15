Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, aumentan las consultas por gripes, resfríos, bronquitis y neumonías. En diálogo con el programa “Mano a Mano”, el doctor Alejandro Octavio Dall’armelina explicó cuáles son las principales medidas de prevención y remarcó la importancia de evitar la automedicación.

El médico señaló que el frío y los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la aparición de enfermedades respiratorias, ya que afectan principalmente las vías aéreas superiores, la garganta, los bronquios y los pulmones.

“El frío predispone para que los virus y las bacterias puedan actuar”, explicó el profesional, quien cuenta con casi 46 años de trayectoria en la medicina.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre un resfrío común y una gripe. Dall’armelina indicó que el resfrío suele presentarse con secreción nasal y molestias leves, mientras que la gripe puede provocar fiebre, dolores musculares, tos intensa y malestar general durante varios días.

También advirtió que los primeros síntomas pueden ser similares a los de una bronquitis, una faringitis o una neumonía. Por ese motivo, recomendó consultar a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.

El médico explicó que los cuadros virales no requieren antibióticos y generalmente se tratan con reposo, hidratación, buena alimentación y medicamentos para controlar la fiebre o el malestar. En cambio, cuando se trata de una infección bacteriana, el tratamiento dependerá de la zona del aparato respiratorio afectada.

“La automedicación puede enmascarar un cuadro de mayor gravedad. Cada enfermedad tiene su tratamiento correspondiente”, remarcó.

Vacunación y grupos de riesgo

Dall’armelina destacó la importancia de la vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y otros grupos de riesgo.

Según explicó, las vacunas ayudan a reducir la gravedad de los síntomas, disminuyen las complicaciones y permiten una recuperación más rápida. Además, recordó que pueden aplicarse mediante obras sociales, empresas de medicina prepaga o de manera gratuita en el sistema público de salud.

“No hay motivos económicos o administrativos para no vacunarse. Todas las personas tienen la posibilidad de acceder”, sostuvo.

Cuidados en niños y adultos mayores

En el caso de los niños, el profesional recomendó evitar enviarlos a la escuela cuando presentan síntomas o cuando existe una gran cantidad de casos respiratorios dentro del aula. También aconsejó no exponer a los bebés al contacto con personas que tengan tos, fiebre o secreción nasal.

Para los adultos mayores que viven en residencias o geriátricos, remarcó la necesidad de reforzar la vacunación, mantener una temperatura adecuada en los ambientes y realizar una ventilación periódica para reducir los contagios.

Actividad física y trabajo al aire libre

El médico también se refirió a las personas que realizan deportes o trabajan expuestas a temperaturas bajas. En estos casos, recomendó utilizar ropa adecuada, evitar permanecer con prendas húmedas después de transpirar y cambiarse rápidamente.

Además, aconsejó mantener una alimentación con mayor aporte calórico, consumir líquidos calientes y evitar actividades intensas al aire libre durante jornadas de frío extremo.

Finalmente, Dall’armelina insistió en que la vacunación, la alimentación adecuada, el uso de abrigo y la consulta médica temprana son las principales herramientas para prevenir complicaciones durante el invierno.

Ante fiebre persistente, dificultad para respirar, dolores intensos o un empeoramiento del estado general, es necesario acudir a un centro de salud y no iniciar tratamientos por cuenta propia.