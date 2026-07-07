Un extraño episodio es investigado por la Justicia en Pergamino, luego de que una joven de 25 años denunciara que despertó en la habitación de un motel con parte de su cabello cortado.

Según la denuncia, la mujer se encontraba en el establecimiento junto a su pareja y, durante la madrugada, se produjo un corte de energía eléctrica. En ese contexto, aseguró que una persona cuya identidad y características no pudo precisar habría ingresado a la habitación, le cortó parte del cabello y posteriormente se retiró del lugar.

La joven se presentó por sus propios medios durante el mediodía del domingo en el Hospital San José, donde relató lo sucedido. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, también manifestó que previamente había consumido bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Tras tomar conocimiento de la situación, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 inició una causa caratulada como “averiguación de ilícito” y dispuso una serie de medidas para tratar de reconstruir lo ocurrido.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, luego de recibir atención médica, la joven abandonó el hospital sin contar con el alta correspondiente. Ante esta situación se inició un operativo para localizarla y finalmente fue encontrada en la vivienda de un familiar.

Personal policial intervino en el lugar y solicitó la presencia del SAME, que trasladó nuevamente a la mujer al centro de salud para continuar con su atención.

Mientras avanza la investigación, efectivos del Grupo Táctico Operativo analizan las cámaras de seguridad del motel y reúnen otros elementos de prueba. El objetivo es determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer si existió la participación de terceras personas.

Por el momento, las circunstancias del episodio no fueron esclarecidas y la investigación judicial continúa abierta.