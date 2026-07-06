Bragado: cortaba un tambor con una amoladora, explotó y murió

Un hombre de 40 años murió este domingo en la ciudad bonaerense de Bragado luego de una explosión ocurrida mientras intentaba cortar un tambor metálico de 200 litros con una amoladora.

La víctima fue identificada como Miguel Noir. El accidente ocurrió en un galpón ubicado sobre calle Brandsen al 228, entre San Martín y Remedios de Escalada.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el recipiente sobre el que trabajaba el hombre habría contenido restos de thinner, un producto altamente inflamable.

La principal hipótesis de los investigadores indica que las chispas generadas por la amoladora al entrar en contacto con el metal habrían provocado la combustión de los vapores o restos inflamables presentes en el interior del tambor.

La explosión fue inmediata y tuvo consecuencias fatales para Noir.

Tras el alerta, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Comunal, agentes de la Guardia Urbana y personal del SAME. Al llegar, los equipos médicos constataron la muerte del hombre.

El sector permaneció preservado durante varias horas para permitir las tareas de Policía Científica. Los peritos realizaron diferentes procedimientos para documentar la escena y determinar con precisión cómo se produjo la explosión.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Además, se programó la autopsia para este lunes en el Hospital Municipal de Chivilcoy. El estudio será incorporado a la investigación para establecer las causas precisas de la muerte y completar las actuaciones judiciales.