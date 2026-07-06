Teodelina: secuestraron una carabina durante un control vehicular

El arma de fuego era transportada en una camioneta junto con cartuchos intactos y sin la documentación correspondiente. El conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía de Venado Tuerto.

Durante la tarde del sábado, un operativo de control vehicular realizado en Teodelina, en la zona de límites interprovinciales, terminó con el secuestro de una carabina y la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Guardia Provincial de Venado Tuerto, con la participación de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la información oficial, los agentes identificaron al conductor de una camioneta tipo pick up y, durante el control, constataron que transportaba un arma de fuego tipo carabina junto con cartuchos intactos.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre no contaba con la documentación correspondiente para el arma. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la carabina y las municiones.

El conductor fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial más cercana para continuar con las actuaciones sumariales correspondientes. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Venado Tuerto, que determinará los próximos pasos de la investigación.