La Justicia dictó la prisión preventiva de un joven de 22 años investigado por acosar a una adolescente a través de redes sociales y amenazarla para impedir que cortara el contacto.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino, a pedido del fiscal Mauro Menéndez. El imputado fue identificado por sus iniciales, FNO, y también se le atribuye la presunta autoría de amenazas coactivas.

Según explicó el fiscal, el acoso se habría desarrollado desde el último verano hasta el lunes de la semana pasada mediante diferentes plataformas digitales.

De acuerdo con la investigación, el joven contactó inicialmente a la adolescente a través de Instagram y se presentó con una identidad falsa. Según la Fiscalía, dijo tener 17 años, utilizó otro nombre y aseguró que también vivía en Rufino.

Menéndez indicó que el investigado es oriundo de San Gregorio y sostuvo que habría utilizado el engaño para generar un vínculo de confianza con la adolescente.

Con el paso del tiempo, las conversaciones continuaron por WhatsApp. Según la acusación, fue a través de esa aplicación que el imputado reveló su verdadera identidad y le manifestó a la víctima que era mayor de edad.

La Fiscalía señaló que posteriormente el joven comenzó a enviar mensajes de contenido sexual y habría amenazado a la adolescente con compartir esas conversaciones con personas de su entorno si ella decidía interrumpir el contacto.

Además, de acuerdo con la investigación, el imputado le exigía información permanente sobre su ubicación y la intimidaba para evitar que lo bloqueara de sus redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La causa comenzó a avanzar después de una denuncia. A partir de allí, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe realizaron diferentes diligencias para identificar al sospechoso.

El martes de la semana pasada se realizó un allanamiento en el domicilio donde residía el investigado. Durante el procedimiento fue detenido y los agentes secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Los equipos incautados serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación judicial.